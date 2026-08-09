Tokamak Networkの現在の価格はいくらですか？

Tokamak Networkの価格は¥50.05481862596944872000で、今日の変動率は-3.15%です。

TONコミュニティの成長速度はいかがですか？

現在、--人の保有者がおり、この数の増加は一般的に採用の拡大、コミュニティの拡張、ネットワーク全体のより広範な関与を示しています。

需要はTokamak Networkの価格にどのように影響しますか？

需要はユースケース、市場状況、投資家のセンチメント、およびInfrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2)セクターにおける役割によって左右されます。需要が高まると、取引量が多い時期には価格の動きが加速することがあります。

今日のTONの取引量はいくらですか？

取引量は¥--を記録し、活発な参加と健全な市場流動性を示しています。

TONは過去のパフォーマンスと比べてどうですか？

過去最高値は¥4853.7292461466248000、過去最低値は¥49.92914028757364952000であり、過去のパフォーマンスサイクルを理解する上で参考になります。

流通しているトークン数はいくつですか？

流通しているトークン数は64518476.7299254個で、その数量は入手可能性、時価総額、長期的な評価に影響を与えます。