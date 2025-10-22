The book of SOL の本日のライブ価格は 0 USD です。SCRIPT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで SCRIPT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。The book of SOL の本日のライブ価格は 0 USD です。SCRIPT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで SCRIPT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

SCRIPT についての詳細

SCRIPT 価格情報

SCRIPT 公式ウェブサイト

SCRIPT トケノミクス

SCRIPT 価格予測

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

The book of SOL ロゴ

The book of SOL 価格(SCRIPT)

未上場

1 SCRIPT から USD へのライブ価格：

$0.0001328
$0.0001328$0.0001328
-0.60%1D
mexc
このトークンデータは第三者から取得されています。MEXCは情報アグリゲーターとしてのみ機能します。MEXC現物 市場で他の上場トークンをご確認ください！
USD
The book of SOL (SCRIPT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 22:27:36 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0
$ 0$ 0
24H 最安値
$ 0
$ 0$ 0
24H 最高値

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.64%

-12.27%

-12.27%

The book of SOL (SCRIPT) のリアルタイム価格は -- です。過去24時間、SCRIPT は最低 $ 0 から最高 $ 0 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。SCRIPT の史上最高値は $ 0 で、史上最安値は $ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、SCRIPT は過去1時間で --、過去24時間で -0.64% 、過去7日間で -12.27% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

The book of SOL (SCRIPT) 市場情報

$ 92.96K
$ 92.96K$ 92.96K

--
----

$ 92.96K
$ 92.96K$ 92.96K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,630.104524
699,941,630.104524 699,941,630.104524

The book of SOL の現在の時価総額は $ 92.96K、24時間取引高は -- です。SCRIPT の循環供給量は 699.94M、総供給量は 699941630.104524 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 92.96K です。

The book of SOL (SCRIPT) 価格履歴 USD

本日の The book of SOL から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における The book of SOL から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における The book of SOL から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における The book of SOL から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0-0.64%
30日$ 0-33.68%
60日$ 0-57.82%
90日$ 0--

The book of SOL ( SCRIPT ) とは何か

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

The book of SOL（SCRIPT）素材

公式ウェブサイト

The book of SOL 価格予測 (USD)

The book of SOL (SCRIPT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの The book of SOL (SCRIPT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば The book of SOL の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ The book of SOL の価格予測 をチェック！

SCRIPT を現地通貨に

The book of SOL (SCRIPT) トケノミクス

The book of SOL (SCRIPT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ SCRIPT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：The book of SOL（SCRIPT）に関するその他の質問

The book of SOL (SCRIPT) の本日の価値はいくらですか？
SCRIPT の USD でのライブ価格は 0 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の SCRIPT から USD の価格はいくらですか？
SCRIPT から USD の現在価格は $ 0 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
The book of SOL の時価総額はいくらですか？
SCRIPT の時価総額は $ 92.96K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
SCRIPT の循環供給量はどれくらいですか？
SCRIPT の循環供給量は 699.94M USD です。
SCRIPT の史上最高値（ATH）はいくらですか？
SCRIPT は史上最高値 0 USD に達しました。
SCRIPT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
SCRIPT の史上最安値は 0 USD です。
SCRIPT の取引高はいくらですか？
SCRIPT の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
SCRIPT は今年さらに上昇しますか？
SCRIPT は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、SCRIPT 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 22:27:36 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。