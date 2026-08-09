Tenbin Brazilian Real 価格(TBRL)
Tenbin Brazilian Real (TBRL) の本日のライブ価格は $ 0.194159 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の TBRL から USD への変換レートは、$ 0.194159 につき TBRL です。
Tenbin Brazilian Real は現在、時価総額 $ 1,553,859 で #- 位、循環供給量は 8.00M TBRL です。直近24時間の TBRL は、$ 0.194154 (安値) から $ 0.194195 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.201685、史上最安値は $ 0.190728 です。
短期的なパフォーマンスでは、TBRL は直近1時間で --、直近7日間で -0.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 6.38 に達しました。
Tenbin Brazilian Real の現在の時価総額は $ 1.55M、24時間取引高は $ 6.38 です。TBRL の循環供給量は 8.00M、総供給量は 8003017.269749363 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.55M です。
--
-0.00%
-0.87%
-0.87%
本日の Tenbin Brazilian Real から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Tenbin Brazilian Real から USD への価格変動率は $ +0.0014190110 です。
過去60日間における Tenbin Brazilian Real から USD への価格変動率は $ +0.0016526037 です。
過去90日間における Tenbin Brazilian Real から USD への価格変動率は -- です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-0.00%
|30日
|$ +0.0014190110
|+0.73%
|60日
|$ +0.0016526037
|+0.85%
|90日
|--
|--
2040年、Tenbin Brazilian Real の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Tenbin Brazilian Realの今日のライブ価値はいくらですか？
本日、Tenbin Brazilian Realは¥30.88807658808857832000で取引されており、直近24時間における価格変動率は-0.00%です。この価格は常に変動しており、リアルタイムの市場センチメントを反映しています。
TBRLの現在のボラティリティはどのくらいですか？
24時間のボラティリティ率は--%であり、トークンの価格がどれほど急速に動いているかを示しています。ボラティリティが高いと、市場状況によってトレードのチャンスもリスクも生じる可能性があります。
Tenbin Brazilian Realの今日の流動性状況はどうなっていますか？
Tenbin Brazilian Realの流動性スコアは--/100であり、取引所全体での市場深度を評価しています。流動性が高いと通常、スプレッドが狭まり、市場注文の約定がより良好になります。
TBRLが本日取引した価格帯はどこですか？
過去24時間において、TBRLは¥30.88728115556708592000から¥30.89380370224332360000の間で取引されました。このレンジはトレーダーが短期戦略においてサポートゾーンやレジスタンスゾーンを把握するのに役立ちます。
TBRLの今日の取引量はどのくらいですか？
直近1日で合計¥--が取引されました。取引量の急増は、大きな価格変動や市場センチメントの変化を先取りすることがよくあります。
投資家はTenbin Brazilian Realのリスクレベルをどのように解釈すべきですか？
リスクはボラティリティ、流動性の深さ、市場ランキング、供給分布によって決まります。--上に構築されたEthereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tenbin Ecosystem資産として、TBRLのリスクプロファイルはエコシステムのアップデートや業界全体のトレンドによって変動する可能性があります。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
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