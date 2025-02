Synnax Stablecoin ( SYUSD ) とは何か

Synnax is the first SEI-backed digital dollar on the SEI blockchain, offering users the ability to tokenize assets such as $iSEI and $SEI to issue $syUSD. Our mission is to enhance financial efficiency by empowering users to leverage their yield-bearing tokens to mint and borrow synthetic dollars. This process unlocks previously inaccessible capital, enabling users to take out dollar-pegged loans and use $syUSD across a variety of applications within the ecosystem. By integrating this innovative solution, we aim to provide greater flexibility and financial opportunities for users while strengthening the overall DeFi infrastructure on SEI.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

Synnax Stablecoin(SYUSD)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト