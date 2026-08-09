Symbient Life 価格(LIFE)
Symbient Life (LIFE) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 22.34% 変動しました。現在の LIFE から USD への変換レートは、$ 0 につき LIFE です。
Symbient Life は現在、時価総額 $ 183,990 で #- 位、循環供給量は 999.92M LIFE です。直近24時間の LIFE は、$ 0 (安値) から $ 0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、LIFE は直近1時間で +0.01%、直近7日間で +104.14% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 5.65K に達しました。
Symbient Life の現在の時価総額は $ 183.99K、24時間取引高は $ 5.65K です。LIFE の循環供給量は 999.92M、総供給量は 999922259.0825423 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 183.99K です。
+0.01%
+22.34%
+104.14%
+104.14%
本日の Symbient Life から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Symbient Life から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Symbient Life から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Symbient Life から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|+22.34%
|30日
|$ 0
|+1,220.38%
|60日
|$ 0
|+2,264.14%
|90日
|$ 0
|--
2040年、Symbient Life の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Symbient Life の現在の価値はいくらですか？
Symbient Life は現在、¥ で取引されており、直近24時間の価格変動率は 22.34% です。このリアルタイムの価格は、市場のリアルタイムの動きと投資家のセンチメントを一瞬で捉えたものです。
LIFE は今日上昇していますか、それとも下落していますか？
LIFE は直近24時間に価格変動を示しており、これは市場が最近のニュースや取引量、および Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem エコシステム内の動向にどのように反応しているかを反映しています。
Symbient Life は今日どのくらい人気がありますか？
このトークンは24時間の取引量で ¥-- を記録しており、どれだけのトレーダーが積極的に LIFE を売買しているかを示しています。
Symbient Life は他の暗号資産と何が違うのですか？
Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem カテゴリーの一員であり、-- ネットワーク上に構築された LIFE は、そのエコシステム内で特定のユーティリティと役割を果たしています。これには決済、ステーキング、ガバナンス、またはアプリケーション固有の利用ケースなどが含まれる場合があります。
市場には LIFE がどれくらい存在しますか？
今日流通しているトークン数は 999922259.0825423 です。これはトークンの希少性と全体的な市場価値を決定するのに役立ちます。
Symbient Life の過去最高値と過去最低値はそれぞれいくらですか？
このトークンの過去最高値（ATH）は ¥ であり、過去最低値（ATL）は ¥ です。長期投資家が価格サイクルを評価する上で重要な背景情報となります。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
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