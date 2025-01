Swiss Wine ( SWINE ) とは何か

Swiss Wine $SWINE is the PEPE of the AIRDAO ecosystem. Swine is a meme coin built on the airdao network. It is our mission to create to revive the past as fuel for the future. We aim to create a cult of every day crypto fanatics where we will turn L’s in to W’s using the power of people. Features Deployed: - Staking - 10-30% APY : https://stake.swine-meme.xyz/ - TG Sniper Buy Bot for all AirDAO tokens generating 0.3% revenue from each trade unless the users holds 300k $SWINE : http://t.me/SWINE_buybot - Sergey AI bot deployed in community chat - Gallery : https://t.me/swinecoin_gallery

