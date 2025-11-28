Staked BITZ (SBITZ) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

これまでに発行された、または今後発行される SBITZ トークンの最大総数です。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

SBITZ のトケノミクスを理解したところで、SBITZ トークンのライブ価格 も調べてみましょう！