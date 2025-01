StaFi Staked ETH ( RETH ) とは何か

rToken is short for reward-Token. When users stake PoS tokens through StaFi, they will receive an equal amount of rToken in return. For example, rETH represents staked ETH, while rXTZ represents staked XTZ. rToken allows users to receive staking rewards and access liquidity any time by trading rTokens directly. Users also have the right to redeem the corresponding amount of staked tokens at any time.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

StaFi Staked ETH(RETH)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト