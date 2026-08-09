Spiko Amundi Overnight Swap Fund の現在の価値はいくらですか？

Spiko Amundi Overnight Swap Fund は現在、¥161.76830690741940000 で取引されており、直近24時間の価格変動率は 0.0% です。このリアルタイムの価格は、市場のリアルタイムの動きと投資家のセンチメントを一瞬で捉えたものです。

SAFO は今日上昇していますか、それとも下落していますか？

SAFO は直近24時間に価格変動を示しており、これは市場が最近のニュースや取引量、および Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Starknet Ecosystem エコシステム内の動向にどのように反応しているかを反映しています。

Spiko Amundi Overnight Swap Fund は今日どのくらい人気がありますか？

このトークンは24時間の取引量で ¥-- を記録しており、どれだけのトレーダーが積極的に SAFO を売買しているかを示しています。

Spiko Amundi Overnight Swap Fund は他の暗号資産と何が違うのですか？

Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Starknet Ecosystem カテゴリーの一員であり、-- ネットワーク上に構築された SAFO は、そのエコシステム内で特定のユーティリティと役割を果たしています。これには決済、ステーキング、ガバナンス、またはアプリケーション固有の利用ケースなどが含まれる場合があります。

市場には SAFO がどれくらい存在しますか？

今日流通しているトークン数は 141914607.81078 です。これはトークンの希少性と全体的な市場価値を決定するのに役立ちます。

Spiko Amundi Overnight Swap Fund の過去最高値と過去最低値はそれぞれいくらですか？

このトークンの過去最高値（ATH）は ¥161.76830690741940000 であり、過去最低値（ATL）は ¥161.45017847692300000 です。長期投資家が価格サイクルを評価する上で重要な背景情報となります。