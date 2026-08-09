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本日の South Africa Fan Token のライブ価格は 0.136533 USD です。SAFA の時価総額は 495,614 USD です。日本 のリアルタイムの SAFA から USD 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の South Africa Fan Token のライブ価格は 0.136533 USD です。SAFA の時価総額は 495,614 USD です。日本 のリアルタイムの SAFA から USD 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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South Africa Fan Token 価格(SAFA)

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1 SAFA から USD へのライブ価格：

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mexc
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USD
South Africa Fan Token (SAFA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 13:38:42 (UTC+8)

South Africa Fan Token 本日の価格

South Africa Fan Token (SAFA) の本日のライブ価格は $ 0.136533 で、直近24時間で 3.81% 変動しました。現在の SAFA から USD への変換レートは、$ 0.136533 につき SAFA です。

South Africa Fan Token は現在、時価総額 $ 495,614#- 位、循環供給量は 3.63M SAFA です。直近24時間の SAFA は、$ 0.128182 (安値) から $ 0.149946 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 1.24、史上最安値は $ 0.128068 です。

短期的なパフォーマンスでは、SAFA は直近1時間で -0.65%、直近7日間で +1.74% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 248.40K に達しました。

South Africa Fan Token (SAFA) 市場情報

$ 495.61K
$ 495.61K$ 495.61K

$ 248.40K
$ 248.40K$ 248.40K

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

3.63M
3.63M 3.63M

19,830,000.0
19,830,000.0 19,830,000.0

South Africa Fan Token の現在の時価総額は $ 495.61K、24時間取引高は $ 248.40K です。SAFA の循環供給量は 3.63M、総供給量は 19830000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 2.71M です。

South Africa Fan Token 価格履歴 USD

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.128182
$ 0.128182$ 0.128182
24H 最安値
$ 0.149946
$ 0.149946$ 0.149946
24H 最高値

$ 0.128182
$ 0.128182$ 0.128182

$ 0.149946
$ 0.149946$ 0.149946

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.128068
$ 0.128068$ 0.128068

-0.65%

+3.81%

+1.74%

+1.74%

South Africa Fan Token (SAFA) 価格履歴 USD

本日の South Africa Fan Token から USD への価格変動率は $ +0.00501062 です。
過去30日間における South Africa Fan Token から USD への価格変動率は $ -0.0739723232 です。
過去60日間における South Africa Fan Token から USD への価格変動率は $ -0.1092902155 です。
過去90日間における South Africa Fan Token から USD への価格変動率は $ +0.00000012329919123 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.00501062+3.81%
30日$ -0.0739723232-54.17%
60日$ -0.1092902155-80.04%
90日$ +0.00000012329919123+0.00%

South Africa Fan Token の価格予測

South Africa Fan Token (SAFA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SAFA の目標価格は $ -- で、上昇率は 0.00% です。
South Africa Fan Token (SAFA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、South Africa Fan Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。

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リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
South Africa Fan Token が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SAFA の 2026–2027 年の価格予測は South Africa Fan Token 価格予測 ページでご確認いただけます。

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South Africa Fan Token（SAFA）素材

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公式ウェブサイト

カテゴリー :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

South Africa Fan Token について

South Africa Fan Tokenのリアルタイム価格はいくらですか？

South Africa Fan Tokenは¥21.71751450048249060000で取引されており、過去24時間の価格変動率は3.80%です。このリアルタイムの数値は、複数のスポット市場からのデータを統合して反映されています。

今日のSAFAのボラティリティはどのくらいですか？

過去24時間におけるSAFAの価格変動率は--%です。高いボラティリティは急激な価格変動を示し、低いボラティリティは安定性を示します。

South Africa Fan Tokenの24時間の取引レンジはどのくらいですか？

このトークンは¥20.38916923894477240000（安値）から¥23.85104281960659720000（高値）の間で変動しました。トレーダーはこれを用いて日々の勢いと市場の強さを評価することが多いです。

SAFAはどれくらいの取引量を生成しましたか？

過去24時間にSAFAは¥--の取引アクティビティを記録し、市場がこの資産に対してどれほど活発に取引しているかを示しています。

現在の価格は、過去最高値（ATH）や過去最低値（ATL）と比べてどうですか？

過去最高値は¥197.2396269077680000、過去最低値は¥20.37103591840647760000です。現在の価格とこれらの水準を比較することで、トレーダーは長期的なサイクルを理解することができます。

South Africa Fan Tokenの市場流動性はどの程度ですか？

流動性の強さは100点満点中--点と評価され、注文簿の深さや、活発な取引セッションにおける約定の容易さを示しています。

SAFAは他のSports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystemトークンと比べてどうですか？

Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystemカテゴリー内では、SAFAは競争力のあるパフォーマンスを示しており、¥--の流動性とトレーダーからの継続的な関心に支えられています。

よくある質問： South Africa Fan Token に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 13:38:42 (UTC+8)

South Africa Fan Token (SAFA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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