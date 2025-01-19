Solanacorn ( CORN ) とは何か

REAL UNICORN *nothing gram, fabricated equivalent of 1 nanogram of imaginary animal byproduct +Each token contains no less than 1 ng of unicorn kidney suspended in a proprietary blend of Yugoslavian chicken gizzards, North Korean virgin tears, and Appalachian "meth head" adrenaline gland extract (organic). ^Do not consume if you have an allergy to being based. Why $CORN? Despite claims from certain Swaps and Bots, our independent lab studies show that no real unicorn has ever been distributed on blockchain. We're here to change that. ​ Will I actually receive unicorn after purchasing the token? No, you will not receive parts of an imaginary magical creature after purchasing this token. However, we do GUARANTEE you that $CORN token is as real as any other token in your cryptocurrency wallet! ​ Where does the $CORN come from? All $CORN originated from our founder, Charlie (see more here). Like horses, unicorn kidneys weigh 500-700g. Charlie's 694.20g kidney was stolen by Candy Mountain in 2005. Thanks to recent geopolitical events and clinical-grade hallucinogens, we were able to acquire his kidney and magically inscribe it on to the Ethereum blockchain. Each $CORN token corresponds to 1 nanogram of desiccated unicorn kidney.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！