Silent Pass の本日のライブ価格は 0 USD です。SP から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。

SP についての詳細

SP 価格情報

SP 公式ウェブサイト

SP トケノミクス

SP 価格予測

Silent Pass 価格(SP)

1 SP から USD へのライブ価格：

-1.40%1D
このトークンデータは第三者から取得されています。
Silent Pass (SP) ライブ価格チャート
Silent Pass (SP) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
24H 最安値
24H 最高値

Silent Pass (SP) のリアルタイム価格は -- です。過去24時間、SP は最低 $ 0 から最高 $ 0 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。SP の史上最高値は $ 0 で、史上最安値は $ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、SP は過去1時間で +0.39%、過去24時間で -1.43% 、過去7日間で -2.71% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Silent Pass (SP) 市場情報

Silent Pass の現在の時価総額は $ 60.82K、24時間取引高は -- です。SP の循環供給量は 899.81M、総供給量は 1000000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 67.59K です。

Silent Pass (SP) 価格履歴 USD

本日の Silent Pass から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Silent Pass から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Silent Pass から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Silent Pass から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0-1.43%
30日$ 0+5.66%
60日$ 0+8.06%
90日$ 0--

Silent Pass ( SP ) とは何か

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

Silent Pass（SP）素材

公式ウェブサイト

Silent Pass 価格予測 (USD)

Silent Pass (SP) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Silent Pass (SP) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Silent Pass の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Silent Pass の価格予測 をチェック！

SP を現地通貨に

Silent Pass (SP) トケノミクス

Silent Pass (SP) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ SP トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Silent Pass（SP）に関するその他の質問

Silent Pass (SP) の本日の価値はいくらですか？
SP の USD でのライブ価格は 0 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の SP から USD の価格はいくらですか？
SP から USD の現在価格は $ 0 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Silent Pass の時価総額はいくらですか？
SP の時価総額は $ 60.82K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
SP の循環供給量はどれくらいですか？
SP の循環供給量は 899.81M USD です。
SP の史上最高値（ATH）はいくらですか？
SP は史上最高値 0 USD に達しました。
SP の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
SP の史上最安値は 0 USD です。
SP の取引高はいくらですか？
SP の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
SP は今年さらに上昇しますか？
SP は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、SP 価格予測 をご覧ください。
Silent Pass (SP) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-04 13:39:16オンチェーン・データ
米国イーサリアム現物ETFは昨日2億3350万ドルの純流入を記録
10-04 11:26:38業界の最新情報
USDCの発行額が750億を超え、市場シェアは24.9%に達する
10-03 10:20:00業界の最新情報
暗号資産の時価総額が4.2兆ドルを超え、24時間で2.3%増加
10-03 05:17:00業界の最新情報
ビットコインが8月中旬以来初めて12万ドルの大台を突破 AI: ビットコインが8月中旬以来初めて12万ドルの大台を突破
10-01 14:11:00業界の最新情報
昨日、米国のイーサリアム現物ETFは1億2750万ドルの純流入を記録し、ビットコイン現物ETFは4億3000万ドルの純流入を記録した
09-30 18:14:00業界の最新情報
現在の主要暗号資産取引所とDEXの資金調達率は、市場が若干弱気に偏った中立状態であることを示しています

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。