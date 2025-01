Shanghai Inu ( SHANG ) とは何か

Ethereum's Shanghai upgrade is one of the biggest and most anticipated blockchain developments in crypto history.The futuristic cyborg hybrid dog $SHANG will benefit immensely from this.Become part of a unique meme token project designed to impress with its awesome utilities like Liquid ETH staking, Al implementation and many other things. Artificial intelligence will play tremendous role in the world in the future, and Shanghai Inu will provide first-class services in this field in time.As a 100% community-based project, it is our vision that $SHANG will get full attention in the crypto space and will fall into the hands of many investors with its eye-catching name and design!

Shanghai Inu(SHANG)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト