SELFCrypto ( SELF ) とは何か

## What Is SELF Crypto (SELF)? SELF is a decentralised utility NFT project which enables users to build a Web3 identity. The projects core product allows users to send cryptocurrency by @username encompassing auto chain recognition. @Usernames can be applied to any DeFi or CEX wallet and can also be integrated into DEX platforms for users to insert @usernames instead of contract addresses. The SELF technology aims to mitigate transposition errors and make transacting in crypto more user friendly. The project has a vast roadmap to include addition of avatars and linking all your Web3 assets from email to loyalty cars, tickets, documentation and more. SELF is the utility token that is used for: * Purchasing usernames * NFT upgrades and maintenance * Raffle Drop Coupons * Auctions * Staking SELF tools include: * @username utility NFTs * Flexible Staking * Web Wallet * NFT maintenance dashboard * SWAPs onsite * @username secondary market through TofuNFT

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!