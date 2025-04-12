Secret Society 価格(SS)
Secret Society（SS）の本日のライブ価格は 0.03632214 USD で、現在の時価総額は $ 0.00 USD です。SS から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Secret Society 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は -- USD
です- Secret Society 1日内の価格変動率は --
です- 循環供給量は 0.00 USD です
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本日の Secret Society から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Secret Society から USD への価格変動率は $ -0.0032882723 です。
過去60日間における Secret Society から USD への価格変動率は $ -0.0151772388 です。
過去90日間における Secret Society から USD への価格変動率は $ -0.04481977257500476 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30日
|$ -0.0032882723
|-9.05%
|60日
|$ -0.0151772388
|-41.78%
|90日
|$ -0.04481977257500476
|-55.23%
Secret Society の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
--
--
-12.39%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
Secret Society is building Trador.io, an all-in-one DeFi aggregator that combines research, on-chain analytics and charts, tracking and DEX aggregation into a streamlined application available on any device. For security reasons, Trador only uses audited and battle-tested smart contracts from third parties such as 1inch, 0x project or paraswap, with its own gas optimization on top, offering up to 60% lower gas fees compared to competitors. For Trador, AI is a core technology used to develop new features that benefit users and improve the overall application. The Secret Society ($SS) Ethereum token is the core of the entire ecosystem. A premium model will be developed to give token holders access to certain features. Future revenues are planned to be partially redistributed to the community through buy back and burn or revenue share mechanisms. Started as a fair launch, the initial liquidity pool for the Secret Society token has been burned, making the token deflationary, and contract ownership has been renounced. The maximum and total supply of SS tokens is 10 million and all tokens are in circulation or have been burned. SS is a 0% tax token.
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|1 SS を VND に
₫931.33599174
|1 SS を AUD に
A$0.0573889812
|1 SS を GBP に
￡0.0276048264
|1 SS を EUR に
€0.0319634832
|1 SS を USD に
$0.03632214
|1 SS を MYR に
RM0.1605438588
|1 SS を TRY に
₺1.3824206484
|1 SS を JPY に
¥5.2184018538
|1 SS を RUB に
₽3.0227284908
|1 SS を INR に
₹3.125520147
|1 SS を IDR に
Rp605.3687578524
|1 SS を KRW に
₩51.5204130402
|1 SS を PHP に
₱2.066729766
|1 SS を EGP に
￡E.1.8644154462
|1 SS を BRL に
R$0.2128477404
|1 SS を CAD に
C$0.0501245532
|1 SS を BDT に
৳4.4142296742
|1 SS を NGN に
₦58.0224393216
|1 SS を UAH に
₴1.503736596
|1 SS を VES に
Bs2.57887194
|1 SS を PKR に
Rs10.1854544988
|1 SS を KZT に
₸18.7709187306
|1 SS を THB に
฿1.2157020258
|1 SS を TWD に
NT$1.1742947862
|1 SS を AED に
د.إ0.1333022538
|1 SS を CHF に
Fr0.0294209334
|1 SS を HKD に
HK$0.281496585
|1 SS を MAD に
.د.م0.337795902
|1 SS を MXN に
$0.7366129992