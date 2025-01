RWA NOVA ( NOVA ) とは何か

RWA NOVA is a blockchain-based platform designed to tokenize real-world assets (RWAs), such as real estate, art, and stocks, enabling fractional ownership and secure transactions. By leveraging the BNB Smart Chain, RWA NOVA facilitates transparent and immutable trading of traditionally illiquid assets. The platform currently operates in Thailand and Laos, where it transforms business ownership into digital tokens. These tokens grant investors fractional ownership of asset-backed ventures. The first funding round successfully raised $300,000, demonstrating the platform’s utility and market demand. The second funding round has already surpassed $20,000, showcasing continued investor interest and adoption.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

RWA NOVA(NOVA)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト