ReldoTheScribe 価格(RELDO)
ReldoTheScribe (RELDO) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の RELDO から USD への変換レートは、$ 0 につき RELDO です。
ReldoTheScribe は現在、時価総額 $ 22,443 で #- 位、循環供給量は 100.00B RELDO です。直近24時間の RELDO は、$ 0.0 (安値) から $ 0.0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、RELDO は直近1時間で --、直近7日間で 0.00% 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。
ReldoTheScribe の現在の時価総額は $ 22.44K、24時間取引高は -- です。RELDO の循環供給量は 100.00B、総供給量は 100000000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 22.44K です。
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本日の ReldoTheScribe から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における ReldoTheScribe から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における ReldoTheScribe から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における ReldoTheScribe から USD への価格変動率は -- です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30日
|$ 0
|+9.66%
|60日
|$ 0
|+16.95%
|90日
|--
|--
2040年、ReldoTheScribe の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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今日のReldoTheScribe（RELDO）の価格はいくらですか？
リアルタイムの価格は¥で、直近24時間の価格変動率は--%です。この数値は数秒ごとに再計算され、世界中の市場におけるリアルタイムの取引状況を反映しています。
RELDOのトークンはどれくらい流通していますか？
RELDOの流通供給量は100000000000.0であり、これは現在一般に流通している数量を表します。流通供給量は価格形成や時価総額に影響を与え、特に新興資産の場合には重要です。
現在、ReldoTheScribeを保有しているホルダーは何人いますか？
サポートされているネットワーク上では、RELDOを保有するユニークなホルダーは推定--人です。ホルダー数が増加していることは、一般的に資産の採用拡大と長期的な関心の高まりを示しています。
今日のReldoTheScribeの時価総額はいくらですか？
時価総額は¥3569842.45187567874000となっており、ReldoTheScribeは世界ランキング#8545に位置しています。時価総額は投資家が他の資産と比較して、その資産の規模や成熟度を理解するのに役立ちます。
今日、RELDOはどの程度活発に取引されていますか？
過去24時間の取引量は¥--でした。取引量が多いほど流動性が高く、トレーダーの参加も活発になる傾向があります。
最近のReldoTheScribeの価格変動は何が原因ですか？
直近24時間の価格変動率は--%ですが、これは市場センチメント、投資家の行動、Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Clanker Ecosystem内のカテゴリー全体のパフォーマンス、および--エコシステムからの最新情報によって左右されています。また、注目すべきニュースや取引関心の高まりも要因となることがあります。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。