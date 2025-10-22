Real Estate Crypto Crowfunding の本日のライブ価格は 0.00204508 USD です。RECC から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで RECC の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Real Estate Crypto Crowfunding の本日のライブ価格は 0.00204508 USD です。RECC から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで RECC の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

RECC についての詳細

RECC 価格情報

RECC 公式ウェブサイト

RECC トケノミクス

RECC 価格予測

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Real Estate Crypto Crowfunding ロゴ

Real Estate Crypto Crowfunding 価格(RECC)

未上場

1 RECC から USD へのライブ価格：

$0.00204508
$0.00204508$0.00204508
-9.90%1D
mexc
このトークンデータは第三者から取得されています。MEXCは情報アグリゲーターとしてのみ機能します。MEXC現物 市場で他の上場トークンをご確認ください！
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 21:23:31 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00195385
$ 0.00195385$ 0.00195385
24H 最安値
$ 0.00245495
$ 0.00245495$ 0.00245495
24H 最高値

$ 0.00195385
$ 0.00195385$ 0.00195385

$ 0.00245495
$ 0.00245495$ 0.00245495

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-9.96%

-19.93%

-19.93%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) のリアルタイム価格は $0.00204508 です。過去24時間、RECC は最低 $ 0.00195385 から最高 $ 0.00245495 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。RECC の史上最高値は $ 0.00367015 で、史上最安値は $ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、RECC は過去1時間で +0.08%、過去24時間で -9.96% 、過去7日間で -19.93% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) 市場情報

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

886.10M
886.10M 886.10M

986,104,127.3314732
986,104,127.3314732 986,104,127.3314732

Real Estate Crypto Crowfunding の現在の時価総額は $ 1.81M、24時間取引高は -- です。RECC の循環供給量は 886.10M、総供給量は 986104127.3314732 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 2.02M です。

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) 価格履歴 USD

本日の Real Estate Crypto Crowfunding から USD への価格変動率は $ -0.000226445767400841 です。
過去30日間における Real Estate Crypto Crowfunding から USD への価格変動率は $ +0.0002798092 です。
過去60日間における Real Estate Crypto Crowfunding から USD への価格変動率は $ +0.0011355905 です。
過去90日間における Real Estate Crypto Crowfunding から USD への価格変動率は $ +0.00166355776311464256 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.000226445767400841-9.96%
30日$ +0.0002798092+13.68%
60日$ +0.0011355905+55.53%
90日$ +0.00166355776311464256+436.03%

Real Estate Crypto Crowfunding ( RECC ) とは何か

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

Real Estate Crypto Crowfunding（RECC）素材

公式ウェブサイト

Real Estate Crypto Crowfunding 価格予測 (USD)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Real Estate Crypto Crowfunding の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Real Estate Crypto Crowfunding の価格予測 をチェック！

RECC を現地通貨に

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) トケノミクス

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ RECC トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Real Estate Crypto Crowfunding（RECC）に関するその他の質問

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) の本日の価値はいくらですか？
RECC の USD でのライブ価格は 0.00204508 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の RECC から USD の価格はいくらですか？
RECC から USD の現在価格は $ 0.00204508 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Real Estate Crypto Crowfunding の時価総額はいくらですか？
RECC の時価総額は $ 1.81M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
RECC の循環供給量はどれくらいですか？
RECC の循環供給量は 886.10M USD です。
RECC の史上最高値（ATH）はいくらですか？
RECC は史上最高値 0.00367015 USD に達しました。
RECC の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
RECC の史上最安値は 0 USD です。
RECC の取引高はいくらですか？
RECC の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
RECC は今年さらに上昇しますか？
RECC は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、RECC 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 21:23:31 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。