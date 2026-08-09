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本日の RADR のライブ価格は 0 USD です。RADR の時価総額は 12,324.82 USD です。日本 のリアルタイムの RADR から USD 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の RADR のライブ価格は 0 USD です。RADR の時価総額は 12,324.82 USD です。日本 のリアルタイムの RADR から USD 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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RADR 価格(RADR)

未上場

1 RADR から USD へのライブ価格：

$0.0000133
$0.0000133$0.0000133
+3.00%1D
mexc
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USD
RADR (RADR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 12:29:20 (UTC+8)

RADR 本日の価格

RADR (RADR) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 2.59% 変動しました。現在の RADR から USD への変換レートは、$ 0 につき RADR です。

RADR は現在、時価総額 $ 12,324.82#- 位、循環供給量は 927.27M RADR です。直近24時間の RADR は、$ 0 (安値) から $ 0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.00506565、史上最安値は $ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、RADR は直近1時間で +0.03%、直近7日間で +3.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。

RADR (RADR) 市場情報

$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K

--
----

$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K

927.27M
927.27M 927.27M

927,267,552.3527869
927,267,552.3527869 927,267,552.3527869

RADR の現在の時価総額は $ 12.32K、24時間取引高は -- です。RADR の循環供給量は 927.27M、総供給量は 927267552.3527869 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 12.32K です。

RADR 価格履歴 USD

24時間の価格変動レンジ：
$ 0
$ 0$ 0
24H 最安値
$ 0
$ 0$ 0
24H 最高値

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00506565
$ 0.00506565$ 0.00506565

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+2.59%

+3.06%

+3.06%

RADR (RADR) 価格履歴 USD

本日の RADR から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における RADR から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における RADR から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における RADR から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0+2.59%
30日$ 0-12.45%
60日$ 0-0.26%
90日$ 0--

RADR の価格予測

RADR (RADR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の RADR の目標価格は $ -- で、上昇率は 0.00% です。
RADR (RADR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、RADR の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
RADR が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？RADR の 2026–2027 年の価格予測は RADR 価格予測 ページでご確認いただけます。

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

RADR について

RADRとは何ですか？

Radrは、Solana上でのプライバシー重視の決済およびアイデンティティスタックです。アプリ、API、AIエージェントがプライベートに課金・支払いできるようにします——ゼロ知識証明、暗号化された金額、ガス不要のUXを備えながら、標準規格にも適合しています（x402「支払い必須」）。

以下が含まれます：

ShadowID：RLNスタイルのレート制限を備えたZKアイデンティティ。安全な自動化とスパム耐性を実現します。 ShadowPay：プライベートなx402決済——Groth16証明＋ElGamal暗号化された金額＋PDAエスクロー；リレイヤーが手数料を負担します。 ShadowPath：より深い非関連性を実現するZKミキサー／匿名ルート。 ShadowMSG：ShadowIDと紐付いた暗号化メッセージング。

RADRの独自性は何ですか？

完全なプライバシースタックであり、単一のアプリではありません。ShadowID（ZKアイデンティティ＋RLN）、ShadowPay（プライベートx402決済）、ShadowPath（ZKミキサー）、ShadowMSG（暗号化メッセージング）はすべて相互に連携するよう設計されており、単なる追加機能ではありません。

数学が信頼を凌駕します。Groth16証明＋ElGamal暗号化された金額＋オンチェーンのPDAエスクローにより、送信者や金額を明らかにすることなく検証可能な決済が可能。「仲介者のバックエンドをただ信頼する」必要はありません。

エージェント対応の自動化。支出承認＋オンチェーンのヌルファイアにより、手動のウォレットポップアップなしで安全なオートペイ／サブスクリプション／AIエージェント決済が実現します。

設計段階からガス不要のUX。リレイヤーが手数料を負担し、ユーザーは初期資金提供後、プライベートかつワンクリックで手続きが完了します。

正しく実装されたx402。標準規格に準拠したヘッダーとフローですが、仲介者は暗号的に盲目的。検証と決済はオンチェーン上で行われ、オフチェーンのログではありません。

開発者第一のインターフェース。クリーンなRESTエンドポイント、SDK、モック／テストハーネス、そしてチェーンに触れる前から使えるシンプルなペイウォール／決済例を提供します。

実績のあるプリミティブ。RLNスタイルのレート制限、Merkleコミットメント、Poseidonハッシュ—アイデンティティ、決済、メッセージングにわたって一貫した暗号技術を採用しています。

ブランドとDXを完璧に提供。充実したドキュメント、端末スタイルのUI、本番環境向けのアセットを用意しているため、チームはデモから本番へ迅速に移行できます。

明確なトークンユーティリティの道筋。$RADRはプライバシースタック全体をつなぐ役割を果たします（アクセスレベル、リレイヤーの経済モデル、将来的な買い戻し／手数料など）。単なる「別のチェーントークン」ではありません。

RADR はどのブロックチェーンネットワークで稼働していますか？

RADR は -- ネットワーク上で動作しており、このネットワークは取引の処理方法、確認スピード、および全体的なセキュリティを定義しています。また、このチェーンはウォレット、dApp、スマートコントラクトの標準との互換性も決定します。

RADR の現在の価格はいくらですか？

このトークンの価格は ¥ で、直近24時間での価格変動率は 2.59% です。価格の更新情報は、世界有数の取引所からリアルタイムで集約されています。

RADR はどのカテゴリーに属していますか？

RADR は Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem カテゴリーに分類されます。この分類により、投資家は RADR を同じセクターにある類似資産、例えば DeFi、ミーム、レイヤー1、レイヤー2、または AI トークンなどと比較できます。

RADR の時価総額はいくらですか？

その時価総額は ¥1960418.1993372723276000 で、資産の順位は #9785 です。時価総額は規模、普及度、投資家の信頼性を広く測る指標となります。

RADR の流通供給量は現在どれくらいですか？

市場には 927267552.3527869 個のトークンが流通しています。この供給量は需要と供給のバランス、価格形成、インフレ期待に直接影響を与えます。

今日の RADR の取引はどれくらい活発ですか？

過去24時間の間に、RADR は ¥-- の取引高を記録しました。高い取引高は市場の関心が高まっていることや最近のニュースに対する反応を示すことが多いです。

今日の価格は最近の高値や安値と比べてどうなっていますか？

過去24時間の間、RADR は ¥ から ¥ の間で変動し、トレーダーは短期的なボラティリティや潜在的なブレイクアウトゾーンを把握できます。

よくある質問： RADR に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 12:29:20 (UTC+8)

RADR (RADR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

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