RADRとは何ですか？

Radrは、Solana上でのプライバシー重視の決済およびアイデンティティスタックです。アプリ、API、AIエージェントがプライベートに課金・支払いできるようにします——ゼロ知識証明、暗号化された金額、ガス不要のUXを備えながら、標準規格にも適合しています（x402「支払い必須」）。

以下が含まれます：

ShadowID：RLNスタイルのレート制限を備えたZKアイデンティティ。安全な自動化とスパム耐性を実現します。 ShadowPay：プライベートなx402決済——Groth16証明＋ElGamal暗号化された金額＋PDAエスクロー；リレイヤーが手数料を負担します。 ShadowPath：より深い非関連性を実現するZKミキサー／匿名ルート。 ShadowMSG：ShadowIDと紐付いた暗号化メッセージング。

RADRの独自性は何ですか？

完全なプライバシースタックであり、単一のアプリではありません。ShadowID（ZKアイデンティティ＋RLN）、ShadowPay（プライベートx402決済）、ShadowPath（ZKミキサー）、ShadowMSG（暗号化メッセージング）はすべて相互に連携するよう設計されており、単なる追加機能ではありません。

数学が信頼を凌駕します。Groth16証明＋ElGamal暗号化された金額＋オンチェーンのPDAエスクローにより、送信者や金額を明らかにすることなく検証可能な決済が可能。「仲介者のバックエンドをただ信頼する」必要はありません。

エージェント対応の自動化。支出承認＋オンチェーンのヌルファイアにより、手動のウォレットポップアップなしで安全なオートペイ／サブスクリプション／AIエージェント決済が実現します。

設計段階からガス不要のUX。リレイヤーが手数料を負担し、ユーザーは初期資金提供後、プライベートかつワンクリックで手続きが完了します。

正しく実装されたx402。標準規格に準拠したヘッダーとフローですが、仲介者は暗号的に盲目的。検証と決済はオンチェーン上で行われ、オフチェーンのログではありません。

開発者第一のインターフェース。クリーンなRESTエンドポイント、SDK、モック／テストハーネス、そしてチェーンに触れる前から使えるシンプルなペイウォール／決済例を提供します。

実績のあるプリミティブ。RLNスタイルのレート制限、Merkleコミットメント、Poseidonハッシュ—アイデンティティ、決済、メッセージングにわたって一貫した暗号技術を採用しています。

ブランドとDXを完璧に提供。充実したドキュメント、端末スタイルのUI、本番環境向けのアセットを用意しているため、チームはデモから本番へ迅速に移行できます。

明確なトークンユーティリティの道筋。$RADRはプライバシースタック全体をつなぐ役割を果たします（アクセスレベル、リレイヤーの経済モデル、将来的な買い戻し／手数料など）。単なる「別のチェーントークン」ではありません。

RADR はどのブロックチェーンネットワークで稼働していますか？

RADR は -- ネットワーク上で動作しており、このネットワークは取引の処理方法、確認スピード、および全体的なセキュリティを定義しています。また、このチェーンはウォレット、dApp、スマートコントラクトの標準との互換性も決定します。

RADR の現在の価格はいくらですか？

このトークンの価格は ¥ で、直近24時間での価格変動率は 2.59% です。価格の更新情報は、世界有数の取引所からリアルタイムで集約されています。

RADR はどのカテゴリーに属していますか？

RADR は Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem カテゴリーに分類されます。この分類により、投資家は RADR を同じセクターにある類似資産、例えば DeFi、ミーム、レイヤー1、レイヤー2、または AI トークンなどと比較できます。

RADR の時価総額はいくらですか？

その時価総額は ¥1960418.1993372723276000 で、資産の順位は #9785 です。時価総額は規模、普及度、投資家の信頼性を広く測る指標となります。

RADR の流通供給量は現在どれくらいですか？

市場には 927267552.3527869 個のトークンが流通しています。この供給量は需要と供給のバランス、価格形成、インフレ期待に直接影響を与えます。

今日の RADR の取引はどれくらい活発ですか？

過去24時間の間に、RADR は ¥-- の取引高を記録しました。高い取引高は市場の関心が高まっていることや最近のニュースに対する反応を示すことが多いです。

今日の価格は最近の高値や安値と比べてどうなっていますか？

過去24時間の間、RADR は ¥ から ¥ の間で変動し、トレーダーは短期的なボラティリティや潜在的なブレイクアウトゾーンを把握できます。