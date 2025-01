Puppet on Sol ( PUPPET ) とは何か

Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.

