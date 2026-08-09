今日のpSTAKE Finance（PSTAKE）の価格はいくらですか？

リアルタイムの価格は¥で、直近24時間の価格変動率は--%です。この数値は数秒ごとに再計算され、世界中の市場におけるリアルタイムの取引状況を反映しています。

PSTAKEのトークンはどれくらい流通していますか？

PSTAKEの流通供給量は439651042.0であり、これは現在一般に流通している数量を表します。流通供給量は価格形成や時価総額に影響を与え、特に新興資産の場合には重要です。

現在、pSTAKE Financeを保有しているホルダーは何人いますか？

サポートされているネットワーク上では、PSTAKEを保有するユニークなホルダーは推定--人です。ホルダー数が増加していることは、一般的に資産の採用拡大と長期的な関心の高まりを示しています。

今日のpSTAKE Financeの時価総額はいくらですか？

時価総額は¥7575675.55386904386000となっており、pSTAKE Financeは世界ランキング#7058に位置しています。時価総額は投資家が他の資産と比較して、その資産の規模や成熟度を理解するのに役立ちます。

今日、PSTAKEはどの程度活発に取引されていますか？

過去24時間の取引量は¥--でした。取引量が多いほど流動性が高く、トレーダーの参加も活発になる傾向があります。

最近のpSTAKE Financeの価格変動は何が原因ですか？

直近24時間の価格変動率は--%ですが、これは市場センチメント、投資家の行動、Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad内のカテゴリー全体のパフォーマンス、および--エコシステムからの最新情報によって左右されています。また、注目すべきニュースや取引関心の高まりも要因となることがあります。