Ethereum上のPochitaとは何ですか？

Ethereum上のPOCHITAは、ミームにインスパイアされたコミュニティが推進する、100％コミュニティ主導のCTO（Community Take-Over）プロジェクトです。これは、Balltzeの所有者が新たに飼い始めた犬「Pochita」が採用されたことで広まったバイラルなクリプト・ミームを進化させたものです。このPochitaは、Cheemsというミーム現象で人気を博した犬です。

Ethereum上のPochitaは何がユニークなのでしょうか？

開発者や中央集権的なチームが一切関与していないため、このプロジェクトは完全にコミュニティの手に委ねられています。これはまさに分散型を体現しており、意思決定や方向性はすべて支持者や保有者によって決められます。

Ethereum上のPochitaは何に利用できるのでしょうか？

$POCHITAトークンは、情熱的で活発なコミュニティが全面的に牽引する、クリプト空間における協働、創造性、そして楽しさという共通のビジョンを象徴しています。

今日のPochita on Ethereum（POCHITA）の価格はいくらですか？

リアルタイムの価格は¥で、直近24時間の価格変動率は--%です。この数値は数秒ごとに再計算され、世界中の市場におけるリアルタイムの取引状況を反映しています。

POCHITAのトークンはどれくらい流通していますか？

POCHITAの流通供給量は420690000000.0であり、これは現在一般に流通している数量を表します。流通供給量は価格形成や時価総額に影響を与え、特に新興資産の場合には重要です。

現在、Pochita on Ethereumを保有しているホルダーは何人いますか？

サポートされているネットワーク上では、POCHITAを保有するユニークなホルダーは推定--人です。ホルダー数が増加していることは、一般的に資産の採用拡大と長期的な関心の高まりを示しています。

今日のPochita on Ethereumの時価総額はいくらですか？

時価総額は¥3463588.61959599450000となっており、Pochita on Ethereumは世界ランキング#8617に位置しています。時価総額は投資家が他の資産と比較して、その資産の規模や成熟度を理解するのに役立ちます。

今日、POCHITAはどの程度活発に取引されていますか？

過去24時間の取引量は¥--でした。取引量が多いほど流動性が高く、トレーダーの参加も活発になる傾向があります。

最近のPochita on Ethereumの価格変動は何が原因ですか？

直近24時間の価格変動率は--%ですが、これは市場センチメント、投資家の行動、Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed内のカテゴリー全体のパフォーマンス、および--エコシステムからの最新情報によって左右されています。また、注目すべきニュースや取引関心の高まりも要因となることがあります。