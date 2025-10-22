PickleCharts Token の本日のライブ価格は 0.00249404 USD です。PCC から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PCC の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。PickleCharts Token の本日のライブ価格は 0.00249404 USD です。PCC から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで PCC の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

PCC についての詳細

PCC 価格情報

PCC ホワイトペーパー

PCC 公式ウェブサイト

PCC トケノミクス

PCC 価格予測

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

PickleCharts Token ロゴ

PickleCharts Token 価格(PCC)

未上場

1 PCC から USD へのライブ価格：

$0.00249404
$0.00249404$0.00249404
+1.10%1D
mexc
このトークンデータは第三者から取得されています。MEXCは情報アグリゲーターとしてのみ機能します。MEXC現物 市場で他の上場トークンをご確認ください！
USD
PickleCharts Token (PCC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 23:01:35 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00246615
$ 0.00246615$ 0.00246615
24H 最安値
$ 0.00249719
$ 0.00249719$ 0.00249719
24H 最高値

$ 0.00246615
$ 0.00246615$ 0.00246615

$ 0.00249719
$ 0.00249719$ 0.00249719

$ 0.00764956
$ 0.00764956$ 0.00764956

$ 0.00232296
$ 0.00232296$ 0.00232296

--

+1.13%

-11.59%

-11.59%

PickleCharts Token (PCC) のリアルタイム価格は $0.00249404 です。過去24時間、PCC は最低 $ 0.00246615 から最高 $ 0.00249719 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。PCC の史上最高値は $ 0.00764956 で、史上最安値は $ 0.00232296 です。

短期的なパフォーマンスでは、PCC は過去1時間で --、過去24時間で +1.13% 、過去7日間で -11.59% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

PickleCharts Token (PCC) 市場情報

$ 41.81K
$ 41.81K$ 41.81K

--
----

$ 49.29K
$ 49.29K$ 49.29K

16.76M
16.76M 16.76M

19,763,571.92945553
19,763,571.92945553 19,763,571.92945553

PickleCharts Token の現在の時価総額は $ 41.81K、24時間取引高は -- です。PCC の循環供給量は 16.76M、総供給量は 19763571.92945553 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 49.29K です。

PickleCharts Token (PCC) 価格履歴 USD

本日の PickleCharts Token から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における PickleCharts Token から USD への価格変動率は $ -0.0007956049 です。
過去60日間における PickleCharts Token から USD への価格変動率は $ -0.0010770711 です。
過去90日間における PickleCharts Token から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0+1.13%
30日$ -0.0007956049-31.90%
60日$ -0.0010770711-43.18%
90日$ 0--

PickleCharts Token ( PCC ) とは何か

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

PickleCharts Token（PCC）素材

ホワイトペーパー
公式ウェブサイト

PickleCharts Token 価格予測 (USD)

PickleCharts Token (PCC) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの PickleCharts Token (PCC) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば PickleCharts Token の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ PickleCharts Token の価格予測 をチェック！

PCC を現地通貨に

PickleCharts Token (PCC) トケノミクス

PickleCharts Token (PCC) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ PCC トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：PickleCharts Token（PCC）に関するその他の質問

PickleCharts Token (PCC) の本日の価値はいくらですか？
PCC の USD でのライブ価格は 0.00249404 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の PCC から USD の価格はいくらですか？
PCC から USD の現在価格は $ 0.00249404 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
PickleCharts Token の時価総額はいくらですか？
PCC の時価総額は $ 41.81K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
PCC の循環供給量はどれくらいですか？
PCC の循環供給量は 16.76M USD です。
PCC の史上最高値（ATH）はいくらですか？
PCC は史上最高値 0.00764956 USD に達しました。
PCC の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
PCC の史上最安値は 0.00232296 USD です。
PCC の取引高はいくらですか？
PCC の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
PCC は今年さらに上昇しますか？
PCC は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、PCC 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 23:01:35 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-22 12:58:37業界の最新情報
ビットコインが109,000ドルを下回り、イーサリアムが3,900ドルのサポートラインを失い、暗号資産の時価総額が3.751兆ドルに下落
10-21 22:34:24業界の最新情報
ビットコインが反発し、20分間で1%以上上昇して108,000ドルを突破
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。