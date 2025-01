PEACHY ( PEACHY ) とは何か

Embark on an exhilarating journey as Web3 collides with the Metaverse, birthing a laughter-packed reality where PEACHY takes center stage! Brace yourself for a memetoken sensation, already soaring on @p2b_exchange, with a grand listing on Feb 5th. PEACHY transcends beyond memes – it's the hottest crypto club where every meme finds joy! Slipdrops, NFTs, and Liveshows are in the works, promising a dazzling experience for the most active users. The global marketing blitz has begun, and PEACHY's metaverse connection is on the horizon.

