Pay 2 Win の本日のライブ価格は 0.00004101 USD です。P2W から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで P2W の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Pay 2 Win の本日のライブ価格は 0.00004101 USD です。P2W から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで P2W の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

P2W についての詳細

P2W 価格情報

P2W 公式ウェブサイト

P2W トケノミクス

P2W 価格予測

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Pay 2 Win ロゴ

Pay 2 Win 価格(P2W)

未上場

1 P2W から USD へのライブ価格：

--
----
0.00%1D
mexc
このトークンデータは第三者から取得されています。MEXCは情報アグリゲーターとしてのみ機能します。MEXC現物 市場で他の上場トークンをご確認ください！
USD
Pay 2 Win (P2W) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 23:00:17 (UTC+8)

Pay 2 Win (P2W) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0
$ 0$ 0
24H 最安値
$ 0
$ 0$ 0
24H 最高値

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00014918
$ 0.00014918$ 0.00014918

$ 0.00004017
$ 0.00004017$ 0.00004017

--

--

-12.55%

-12.55%

Pay 2 Win (P2W) のリアルタイム価格は $0.00004101 です。過去24時間、P2W は最低 $ 0 から最高 $ 0 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。P2W の史上最高値は $ 0.00014918 で、史上最安値は $ 0.00004017 です。

短期的なパフォーマンスでは、P2W は過去1時間で --、過去24時間で -- 、過去7日間で -12.55% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Pay 2 Win (P2W) 市場情報

$ 36.91K
$ 36.91K$ 36.91K

--
----

$ 36.91K
$ 36.91K$ 36.91K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Pay 2 Win の現在の時価総額は $ 36.91K、24時間取引高は -- です。P2W の循環供給量は 900.00M、総供給量は 900000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 36.91K です。

Pay 2 Win (P2W) 価格履歴 USD

本日の Pay 2 Win から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Pay 2 Win から USD への価格変動率は $ -0.0000147474 です。
過去60日間における Pay 2 Win から USD への価格変動率は $ -0.0000155997 です。
過去90日間における Pay 2 Win から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0--
30日$ -0.0000147474-35.96%
60日$ -0.0000155997-38.03%
90日$ 0--

Pay 2 Win ( P2W ) とは何か

P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

Pay 2 Win（P2W）素材

公式ウェブサイト

Pay 2 Win 価格予測 (USD)

Pay 2 Win (P2W) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Pay 2 Win (P2W) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Pay 2 Win の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Pay 2 Win の価格予測 をチェック！

P2W を現地通貨に

Pay 2 Win (P2W) トケノミクス

Pay 2 Win (P2W) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ P2W トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Pay 2 Win（P2W）に関するその他の質問

Pay 2 Win (P2W) の本日の価値はいくらですか？
P2W の USD でのライブ価格は 0.00004101 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の P2W から USD の価格はいくらですか？
P2W から USD の現在価格は $ 0.00004101 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Pay 2 Win の時価総額はいくらですか？
P2W の時価総額は $ 36.91K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
P2W の循環供給量はどれくらいですか？
P2W の循環供給量は 900.00M USD です。
P2W の史上最高値（ATH）はいくらですか？
P2W は史上最高値 0.00014918 USD に達しました。
P2W の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
P2W の史上最安値は 0.00004017 USD です。
P2W の取引高はいくらですか？
P2W の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
P2W は今年さらに上昇しますか？
P2W は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、P2W 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 23:00:17 (UTC+8)

Pay 2 Win (P2W) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 22:34:24業界の最新情報
ビットコインが反発し、20分間で1%以上上昇して108,000ドルを突破
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。