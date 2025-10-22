PandaSui Coin ( PANS ) とは何か

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

PandaSui Coin（PANS）素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト

PandaSui Coin 価格予測 (USD)

PandaSui Coin (PANS) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの PandaSui Coin (PANS) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば PandaSui Coin の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ PandaSui Coin の価格予測 をチェック！

PANS を現地通貨に

レート変換を試す

PandaSui Coin (PANS) トケノミクス

PandaSui Coin (PANS) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ PANS トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：PandaSui Coin（PANS）に関するその他の質問 PandaSui Coin (PANS) の本日の価値はいくらですか？ PANS の USD でのライブ価格は 0 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の PANS から USD の価格はいくらですか？ $ 0 です。正確なトークン換算については、 PANS から USD の現在価格はです。正確なトークン換算については、 MEXCレート変換 をご覧ください。 PandaSui Coin の時価総額はいくらですか？ PANS の時価総額は $ 77.06K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 PANS の循環供給量はどれくらいですか？ PANS の循環供給量は 6.82B USD です。 PANS の史上最高値（ATH）はいくらですか？ PANS は史上最高値 0 USD に達しました。 PANS の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ PANS の史上最安値は 0 USD です。 PANS の取引高はいくらですか？ PANS の24 時間ライブ取引高は -- USD です。 PANS は今年さらに上昇しますか？ PANS は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、 PANS 価格予測 をご覧ください。

PandaSui Coin (PANS) 業界の重要最新情報