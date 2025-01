PaleBlueDot ( EARTH ) とは何か

The message is clear, there’s only one earth and it’s our only home. This is not only the overarching message of this project, It’s also reflected in the tokenomics. There’s only one Earth token. You can only own a fraction of the Pale Blue Dot. As holders of EarTH, as mankind we’re not going to stop there though. We’re going to gather as a global community of earthlings and do our part to address some of earth’s most pressing issues.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!