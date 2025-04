Ordibank ( ORBK ) とは何か

Welcome to Ordibank, a groundbreaking protocol built on Bitcoin L1 that leverages the logic of Compound Finance in an off-chain balance state processing environment. Heralding the BTCFI ecosystem as the first of its kind Borrowing & Lending Protocol on native Bitcoin. Ordibank combines the robustness of Bitcoin nodes via Bitcoin Core v25.1 and ord v0.14 and the virtualized smart contract logic and off-chain balance states to create a unique money market for Atomicals and BRC20 standards.

