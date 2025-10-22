Onchain Yield Coin ( ONYC ) とは何か

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach. The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve. Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Onchain Yield Coin（ONYC）素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト

Onchain Yield Coin 価格予測 (USD)

Onchain Yield Coin (ONYC) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Onchain Yield Coin (ONYC) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Onchain Yield Coin の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Onchain Yield Coin の価格予測 をチェック！

ONYC を現地通貨に

レート変換を試す

Onchain Yield Coin (ONYC) トケノミクス

Onchain Yield Coin (ONYC) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ ONYC トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Onchain Yield Coin（ONYC）に関するその他の質問 Onchain Yield Coin (ONYC) の本日の価値はいくらですか？ ONYC の USD でのライブ価格は 1.041 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の ONYC から USD の価格はいくらですか？ $ 1.041 です。正確なトークン換算については、 ONYC から USD の現在価格はです。正確なトークン換算については、 MEXCレート変換 をご覧ください。 Onchain Yield Coin の時価総額はいくらですか？ ONYC の時価総額は $ 104.07M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 ONYC の循環供給量はどれくらいですか？ ONYC の循環供給量は 100.00M USD です。 ONYC の史上最高値（ATH）はいくらですか？ ONYC は史上最高値 1.044 USD に達しました。 ONYC の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ ONYC の史上最安値は 1.005 USD です。 ONYC の取引高はいくらですか？ ONYC の24 時間ライブ取引高は -- USD です。 ONYC は今年さらに上昇しますか？ ONYC は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、 ONYC 価格予測 をご覧ください。

Onchain Yield Coin (ONYC) 業界の重要最新情報