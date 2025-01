OccamX ( OCX ) とは何か

OccamX is an high-throughput DEX tailor made for Cardano native tokens and more, developed by a seasoned team of blockchain professionals supported by Occam Occelerator program. Backed by both IOHK through the cFund and EMURGO, OccamX is going to unleash vast liquidity for existing CNTs, including some of those that launch through IDOs on partnered multi-chain launchpad OccamRazer. OccamX is an Automated Market Maker decentralized exchange through which users will be freely able to create pools, provide liquidity, and perform swap of assets without the need of a custody centralized third party

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!