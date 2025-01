Nebula ( NEBULA ) とは何か

Intuitive, seamless and fully-customizable multi-chain trading. Nebula offers the ability to create customized multi-chain trading layouts to fit their trading style and needs therefore giving an unparalleled experience. Users are able to monitor and trade deployments from several chains concurrently with zero friction using Nebula's Custom Feeds or trade with more in-depth information on Nebula's Live Feeds. Traders can also add promising tokens to their Watchlist for real-time updates amongst many more features.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!