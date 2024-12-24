MoonRabbits ( MRB ) とは何か

MoonRabbits (MRB) is a community-driven meme coin built on the TON blockchain. Designed to engage users through gamified interactions, MRB allows participants to earn tokens by completing missions in mini-apps. The project aims to enhance community involvement within the TON ecosystem while leveraging the blockchain's scalability and efficiency. MRB incorporates a deflationary tokenomics model, encouraging long-term holding and fostering a sustainable ecosystem. Initial adoption strategies included airdrops to TON-based holders, such as DOGS and Goats, to promote broader participation and integration within the TON network. MoonRabbits also envisions expanding its use cases through partnerships and collaborations, focusing on combining entertainment, utility, and community growth in a decentralized framework.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！