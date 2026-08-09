Mento Canadian Dollarの現在の取引価格はいくらですか？

Mento Canadian Dollar（CADM）の現在の価格は¥113.3453001502378344000 JPYで、直近24時間における価格変動率は-0.00%です。この価格は主要な取引所全体を統合した最新の市場レートを示しており、リアルタイムの市場動向に基づいて継続的に更新されます。

今日のMento Canadian Dollarの価格変動に影響を与えている要因は何ですか？

直近24時間の価格変動は、市場センチメント、流動性の変動、およびStablecoins,Celo Ecosystemセクター全体のパフォーマンスの複合的な要因によって形成されています。さらに、より広範な経済トレンドや--上のオンチェーン活動も短期的なボラティリティに寄与する可能性があります。

CADMへの取引関心度はどの程度ですか？

投資家らは過去24時間で¥--の取引量を生成しており、活発な参加が見られます。取引量が高まるほど、投資家の信頼感が強まり、価格形成がより良好になる傾向があります。

Mento Canadian Dollarがグローバル暗号市場で占める位置はどこですか？

現在、市場ランキングは#8374で、時価総額は¥3865183.05568528800000です。これにより、同セクター内で比較的安定した資産として位置づけられています。

CADMの流通供給量から何が分かりますか？

流通しているトークン数は34100.37098639488であり、その供給量は希少性、長期的なインフレ率、そして市場評価を決定する上で重要な役割を果たしています。

今日の価格は、Mento Canadian Dollarの最近のパフォーマンスと比べてどうですか？

直近24時間における価格帯は¥113.34275517374026384000から¥113.36629620634279152000までで、その日の内でのボラティリティを示しており、トレーダーが短期的な価格チャンスを評価するのに役立ちます。

Mento Canadian Dollarは類似資産と比べてどうでしょうか？

Stablecoins,Celo Ecosystemトークン間で比較すると、CADMは安定した取引量と小口・機関投資家からの一貫した関心を背景に、引き続き競争力のあるパフォーマンスを示しています。