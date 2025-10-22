Mansioncoin ( MANSION ) とは何か

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

Mansioncoin (MANSION) トケノミクス

Mansioncoin (MANSION) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MANSION トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Mansioncoin（MANSION）に関するその他の質問 Mansioncoin (MANSION) の本日の価値はいくらですか？ MANSION の USD でのライブ価格は 0.00004829 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の MANSION から USD の価格はいくらですか？ $ 0.00004829 です。正確なトークン換算については、 MANSION から USD の現在価格はです。正確なトークン換算については、 MEXCレート変換 をご覧ください。 Mansioncoin の時価総額はいくらですか？ MANSION の時価総額は $ 46.58K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 MANSION の循環供給量はどれくらいですか？ MANSION の循環供給量は 964.52M USD です。 MANSION の史上最高値（ATH）はいくらですか？ MANSION は史上最高値 0.00015157 USD に達しました。 MANSION の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ MANSION の史上最安値は 0.00004298 USD です。 MANSION の取引高はいくらですか？ MANSION の24 時間ライブ取引高は -- USD です。 MANSION は今年さらに上昇しますか？ MANSION は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、 MANSION 価格予測 をご覧ください。

