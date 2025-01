Maal Chain ( MAAL ) とは何か

Maal Blockchain, also known as "Maal," effectively addresses the challenges, concerns, and skepticism associated with existing blockchains and dApps. This is achieved through the integration of innovative Web3 technology called "Concept-of-Identity," which is combined with a centralized consensus mechanism within a decentralized environment to provide enhanced security and faster transaction processing times. By utilizing these technologies and mechanisms, Maal becomes an attractive option for entities such as governments, capital and insurance markets, and individuals who require high levels of security and privacy. Importantly, Maal uses Almutaqin consensus and adheres to Maqasid Al Shariah-based principles, ensuring that it operates according to principles of fairness, justice, and equity.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

Maal Chain(MAAL)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト