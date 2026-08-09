クルミとは何ですか？

クーちゃん | クルミは、日本の千葉湾犬保護施設から救出された元気な白い柴犬の実話にインスパイアされた、コミュニティ主導のトークンです——かつてココロとネイロが希望を見出したのと同じ施設です。りこ.wako.mamaによる優しいケアのもと、クーちゃんの旅はカボスママとオリジナルのドージェに始まる、慈しみと救出の系譜を引き継いでいます。このプロジェクトは、再びチャンスを得た動物たちのリアルな物語や、救出された動物とそれを大切にする人々との絆を称え、広く柴犬にインスパイアされたエコシステムにおけるコミュニティ、優しさ、つながりへの賛辞となっています。

クルミは何がユニークなのでしょうか？

クーちゃん | クルミは、ドージェ、ココロ、ネイロといった数々の有名な保護犬たちをつなぐ、稀有な救出の系譜の一員です——それらはすべて千葉湾から生まれました。この救出サークルで唯一の白い柴犬であるクルミの物語は、コミュニティが共有する救出の物語の中で、独自性と連続性を同時に際立たせています。このプロジェクトは真実に基づくストーリーテリングと現実の救出の歴史の保存に重点を置いており、一般的なミームトークンとは一線を画し、そのアイデンティティを真実、共感、そして遺産に根ざしたものとしています。

クルミの歴史

クルミは2025年10月14日にローンチされました。10月20日にはコミュニティによって引き継がれました。

クルミの今後の展開は？」

メディアマーケティングと広告 KOLおよびパートナーシップ プロモーション、トレンド化、暗号通貨プラットフォームおよび取引所への上場

クーちゃんは何に使われますか？

クーちゃん | クルミトークンは、クーちゃんのエコシステム内でエンゲージメント、ストーリーテリング、プロジェクトの発展を支えるためのコミュニティトークンとして機能します。これは、芸術、メディア、動物救出に関する慈善意識啓発など、コミュニティ主導の取り組みへの参加を表しています。また、このトークンはソーシャルキャンペーン、コレクタブルな報酬、千葉湾の犬たちとつながる救出の系譜を称える限定的なデジタルまたはリアル世界のコラボレーションにも利用される可能性があります。

Kurumiの今日のリアルタイム取引価格はいくらですか？

Kurumiの現在の取引価格は¥で、リアルタイムで更新されています。この価格は複数の市場を統合したデータを反映しており、世界的な需給状況を正確に表しています。

KURUMIの取引活動量はどのくらいですか？

KURUMIの24時間取引量は¥--でした。この指標は流動性の状況を評価する上で重要です—取引量が大きいほど、市場が活発であり、注文執行がスムーズになる傾向があります。

Kurumiの今日の価格パフォーマンスはどうですか？

過去24時間において、Kurumiの価格変動率は-4.04%でした。プラスのトレンドは買い需要が強まっていることを示し、マイナスのトレンドは短期的な売り圧力や広範な市場下落を反映している可能性があります。

Kurumiの今日の取引レンジはどのくらいでしたか？

過去24時間の間、Kurumiは¥から¥の間で変動しました。これはトレーダーにとって、日中におけるボラティリティや潜在的なサポート・レジスタンス水準を把握するための重要な情報となります。