KROMの現在の市場価格はいくらですか？

現在、¥0.4858544171047795956000で評価されており、過去24時間の価格変動率は3.62%です。価格の更新はリアルタイムの集計された市場データを反映しています。

Kromatikaの取引所全体での流動性はどのくらいですか？

流動性スコアが--/100であるため、KROMは高取引量の取引所において安定した市場深度を示しています。

KROMの1日あたりの取引量はいくらですか？

過去24時間に、トレーダーたちは¥--相当のKROMを取引しました。高い取引量はスプレッドの縮小とスムーズな取引につながります。

今日のKromatikaの価格レンジはいくらですか？

¥0.4684895770410126180000から¥0.5853188720174851692000の間で取引され、一日のボラティリティの幅を捉えています。

KROMのグローバル市場におけるアクセス性と人気を左右する要因は何ですか？

その要因には、取引所への上場、取引ペアの可用性、流動性の深さ、およびKROMが--エコシステム内にどれほど統合されているかなどが含まれます。