JunkCoin Doge Real Name ( JUNKCOIN ) とは何か

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins' JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）素材 公式ウェブサイト

よくある質問：JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）に関するその他の質問 JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) の本日の価値はいくらですか？ JUNKCOIN の USD でのライブ価格は 0.00009589 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の JUNKCOIN から USD の価格はいくらですか？ $ 0.00009589 です。 JunkCoin Doge Real Name の時価総額はいくらですか？ JUNKCOIN の時価総額は $ 91.00K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 JUNKCOIN の循環供給量はどれくらいですか？ JUNKCOIN の循環供給量は 947.93M USD です。 JUNKCOIN の史上最高値（ATH）はいくらですか？ JUNKCOIN は史上最高値 0.00038741 USD に達しました。 JUNKCOIN の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ JUNKCOIN の史上最安値は 0.00007713 USD です。 JUNKCOIN の取引高はいくらですか？ JUNKCOIN の24 時間ライブ取引高は -- USD です。 JUNKCOIN は今年さらに上昇しますか？ JUNKCOIN は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。

