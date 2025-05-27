Joss Money ( JMONEY ) とは何か

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

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Joss Money（JMONEY）素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト