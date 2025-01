JK Coin ( JK ) とは何か

JAKA Corporation Company Limited or A.JAKA will be issuing “JK Coin” (JK) as a ready-to-use Utility token, for redeeming products and services from JAKA, which comprise of online games, and also used in privileges on products and services in our ecosystem. The company hopes that this issuance will energize and develop the gaming industry. Our first Project (Dragon JAKA) is an online strategy role playing game (SRPG) combined with Blockchain Technology to become a leader in the game market in SEA region.

