Instadapp ETH v2 価格(IETH V2)
Instadapp ETH v2（IETH V2）の本日のライブ価格は 4,200.81 USD で、現在の時価総額は $ 0.00 USD です。IETH V2 から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Instadapp ETH v2 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 0.00 USD
です- Instadapp ETH v2 1日内の価格変動率は +1.48%
です- 循環供給量は 0.00 USD です
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本日の Instadapp ETH v2 から USD への価格変動率は $ +61.37 です。
過去30日間における Instadapp ETH v2 から USD への価格変動率は $ -323.8379224140 です。
過去60日間における Instadapp ETH v2 から USD への価格変動率は $ +1,259.6574070860 です。
過去90日間における Instadapp ETH v2 から USD への価格変動率は $ +1,469.5049445218543 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +61.37
|+1.48%
|30日
|$ -323.8379224140
|-7.70%
|60日
|$ +1,259.6574070860
|+29.99%
|90日
|$ +1,469.5049445218543
|+53.80%
Instadapp ETH v2 の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
+0.51%
+1.48%
+8.87%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks. What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies. History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform. What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。
|1 IETH V2 を AUD に
A$6,721.296
|1 IETH V2 を GBP に
￡3,318.6399
|1 IETH V2 を EUR に
€4,032.7776
|1 IETH V2 を USD に
$4,200.81
|1 IETH V2 を MYR に
RM18,945.6531
|1 IETH V2 を TRY に
₺148,288.593
|1 IETH V2 を JPY に
¥661,627.575
|1 IETH V2 を RUB に
₽451,587.075
|1 IETH V2 を INR に
₹360,093.4332
|1 IETH V2 を IDR に
Rp67,754,990.5143
|1 IETH V2 を PHP に
₱243,815.0124
|1 IETH V2 を EGP に
￡E.212,729.0184
|1 IETH V2 を BRL に
R$25,666.9491
|1 IETH V2 を CAD に
C$6,007.1583
|1 IETH V2 を BDT に
৳510,860.5041
|1 IETH V2 を NGN に
₦6,492,729.9279
|1 IETH V2 を UAH に
₴177,652.2549
|1 IETH V2 を VES に
Bs218,442.12
|1 IETH V2 を PKR に
Rs1,171,437.8766
|1 IETH V2 を KZT に
₸2,222,648.571
|1 IETH V2 を THB に
฿145,306.0179
|1 IETH V2 を TWD に
NT$137,618.5356
|1 IETH V2 を CHF に
Fr3,780.729
|1 IETH V2 を HKD に
HK$32,640.2937
|1 IETH V2 を MAD に
.د.م42,008.1