HOT BOXY ( BOXY ) とは何か

High-quality boxes created with AI and governed by DAO. Next-generation cardboard makes our boxes incredibly valuable and secure, because cybersecurity and privacy is our main advantage. That's why you can find incredibly valuable rewards in these boxes. Our mission is to provide a box to every person in this world. With DePIN technology, we have built a network of boxes that will help realize our plan.

HOT BOXY(BOXY)素材 公式ウェブサイト