horse in an air vent 価格(HORSE)
horse in an air vent (HORSE) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 3.84% 変動しました。現在の HORSE から USD への変換レートは、$ 0 につき HORSE です。
horse in an air vent は現在、時価総額 $ 26,793 で #- 位、循環供給量は 993.86M HORSE です。直近24時間の HORSE は、$ 0 (安値) から $ 0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、HORSE は直近1時間で -0.16%、直近7日間で +53.66% 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。
horse in an air vent の現在の時価総額は $ 26.79K、24時間取引高は -- です。HORSE の循環供給量は 993.86M、総供給量は 993864360.481893 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 26.79K です。
-0.16%
+3.84%
+53.66%
+53.66%
本日の horse in an air vent から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における horse in an air vent から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における horse in an air vent から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における horse in an air vent から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|+3.84%
|30日
|$ 0
|+50.16%
|60日
|$ 0
|+95.29%
|90日
|$ 0
|--
2040年、horse in an air vent の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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horse in an air vent はどのブロックチェーンネットワークで稼働していますか？
horse in an air vent は -- ネットワーク上で動作しており、このネットワークは取引の処理方法、確認スピード、および全体的なセキュリティを定義しています。また、このチェーンはウォレット、dApp、スマートコントラクトの標準との互換性も決定します。
HORSE の現在の価格はいくらですか？
このトークンの価格は ¥ で、直近24時間での価格変動率は 3.83% です。価格の更新情報は、世界有数の取引所からリアルタイムで集約されています。
horse in an air vent はどのカテゴリーに属していますか？
horse in an air vent は Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem カテゴリーに分類されます。この分類により、投資家は HORSE を同じセクターにある類似資産、例えば DeFi、ミーム、レイヤー1、レイヤー2、または AI トークンなどと比較できます。
horse in an air vent の時価総額はいくらですか？
その時価総額は ¥4262148.77087310948000 で、資産の順位は #8170 です。時価総額は規模、普及度、投資家の信頼性を広く測る指標となります。
HORSE の流通供給量は現在どれくらいですか？
市場には 993864360.481893 個のトークンが流通しています。この供給量は需要と供給のバランス、価格形成、インフレ期待に直接影響を与えます。
今日の horse in an air vent の取引はどれくらい活発ですか？
過去24時間の間に、HORSE は ¥-- の取引高を記録しました。高い取引高は市場の関心が高まっていることや最近のニュースに対する反応を示すことが多いです。
今日の価格は最近の高値や安値と比べてどうなっていますか？
過去24時間の間、horse in an air vent は ¥ から ¥ の間で変動し、トレーダーは短期的なボラティリティや潜在的なブレイクアウトゾーンを把握できます。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
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