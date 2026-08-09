HDの現在の市場価格はいくらですか？

現在、¥で評価されており、過去24時間の価格変動率は-22.93%です。価格の更新はリアルタイムの集計された市場データを反映しています。

HoodDomainsの取引所全体での流動性はどのくらいですか？

流動性スコアが--/100であるため、HDは高取引量の取引所において安定した市場深度を示しています。

HDの1日あたりの取引量はいくらですか？

過去24時間に、トレーダーたちは¥--相当のHDを取引しました。高い取引量はスプレッドの縮小とスムーズな取引につながります。

今日のHoodDomainsの価格レンジはいくらですか？

¥から¥の間で取引され、一日のボラティリティの幅を捉えています。

HDのグローバル市場におけるアクセス性と人気を左右する要因は何ですか？

その要因には、取引所への上場、取引ペアの可用性、流動性の深さ、およびHDが--エコシステム内にどれほど統合されているかなどが含まれます。