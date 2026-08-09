hi Dollar とは何ですか？

hi はブロックチェーン技術を活用し、コミュニティが支えるサービスを構築しています。hi のメンバーはこのエコシステムの重要なステークホルダーであり、当社は利益ではなく、会員価値を最大化することに全力を注いでいます。

hi Dollar は何がユニークなのでしょうか？

私たちの最初の製品はデジタルウォレットで、メンバーにソーシャルメッセンジャー（当初はTelegramとWhatsApp、次にLINE、Facebook Messengerなど）を通じて最もシームレスな決済体験を提供します。詳しくは、hi.comをご覧ください。

hi Dollar はどのブロックチェーンネットワークで稼働していますか？

hi Dollar は -- ネットワーク上で動作しており、このネットワークは取引の処理方法、確認スピード、および全体的なセキュリティを定義しています。また、このチェーンはウォレット、dApp、スマートコントラクトの標準との互換性も決定します。

HI の現在の価格はいくらですか？

このトークンの価格は ¥ で、直近24時間での価格変動率は 0.37% です。価格の更新情報は、世界有数の取引所からリアルタイムで集約されています。

hi Dollar はどのカテゴリーに属していますか？

hi Dollar は BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio カテゴリーに分類されます。この分類により、投資家は HI を同じセクターにある類似資産、例えば DeFi、ミーム、レイヤー1、レイヤー2、または AI トークンなどと比較できます。

hi Dollar の時価総額はいくらですか？

その時価総額は ¥256936531.77631977760000 で、資産の順位は #2406 です。時価総額は規模、普及度、投資家の信頼性を広く測る指標となります。

HI の流通供給量は現在どれくらいですか？

市場には 65859645815.0 個のトークンが流通しています。この供給量は需要と供給のバランス、価格形成、インフレ期待に直接影響を与えます。

今日の hi Dollar の取引はどれくらい活発ですか？

過去24時間の間に、HI は ¥-- の取引高を記録しました。高い取引高は市場の関心が高まっていることや最近のニュースに対する反応を示すことが多いです。

今日の価格は最近の高値や安値と比べてどうなっていますか？

過去24時間の間、hi Dollar は ¥ から ¥ の間で変動し、トレーダーは短期的なボラティリティや潜在的なブレイクアウトゾーンを把握できます。