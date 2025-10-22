Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC の本日のライブ価格は 107,596 USD です。HCBBTC から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで HCBBTC の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC の本日のライブ価格は 107,596 USD です。HCBBTC から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで HCBBTC の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

HCBBTC についての詳細

HCBBTC 価格情報

HCBBTC 公式ウェブサイト

HCBBTC トケノミクス

HCBBTC 価格予測

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ロゴ

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC 価格(HCBBTC)

未上場

1 HCBBTC から USD へのライブ価格：

$107,596
-3.70%1D
mexc
このトークンデータは第三者から取得されています。MEXCは情報アグリゲーターとしてのみ機能します。MEXC現物 市場で他の上場トークンをご確認ください！
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 23:36:33 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 107,596
24H 最安値
$ 111,818
24H 最高値

$ 107,596
$ 111,818
$ 128,529
$ 81,202
-0.00%

-3.77%

-3.64%

-3.64%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) のリアルタイム価格は $107,596 です。過去24時間、HCBBTC は最低 $ 107,596 から最高 $ 111,818 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。HCBBTC の史上最高値は $ 128,529 で、史上最安値は $ 81,202 です。

短期的なパフォーマンスでは、HCBBTC は過去1時間で -0.00%、過去24時間で -3.77% 、過去7日間で -3.64% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) 市場情報

$ 16.48K
--
$ 16.48K
0.15
0.15313892
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC の現在の時価総額は $ 16.48K、24時間取引高は -- です。HCBBTC の循環供給量は 0.15、総供給量は 0.15313892 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 16.48K です。

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) 価格履歴 USD

本日の Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC から USD への価格変動率は $ -4,221.2620990966 です。
過去30日間における Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC から USD への価格変動率は $ -5,441.2588352000 です。
過去60日間における Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC から USD への価格変動率は $ -7,777.1249568000 です。
過去90日間における Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -4,221.2620990966-3.77%
30日$ -5,441.2588352000-5.05%
60日$ -7,777.1249568000-7.22%
90日$ 0--

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC ( HCBBTC ) とは何か

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）素材

公式ウェブサイト

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC 価格予測 (USD)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC の価格予測 をチェック！

HCBBTC を現地通貨に

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) トケノミクス

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ HCBBTC トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC（HCBBTC）に関するその他の質問

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) の本日の価値はいくらですか？
HCBBTC の USD でのライブ価格は 107,596 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の HCBBTC から USD の価格はいくらですか？
HCBBTC から USD の現在価格は $ 107,596 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC の時価総額はいくらですか？
HCBBTC の時価総額は $ 16.48K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
HCBBTC の循環供給量はどれくらいですか？
HCBBTC の循環供給量は 0.15 USD です。
HCBBTC の史上最高値（ATH）はいくらですか？
HCBBTC は史上最高値 128,529 USD に達しました。
HCBBTC の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
HCBBTC の史上最安値は 81,202 USD です。
HCBBTC の取引高はいくらですか？
HCBBTC の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
HCBBTC は今年さらに上昇しますか？
HCBBTC は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、HCBBTC 価格予測 をご覧ください。
