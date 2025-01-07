Hanuman Universe 価格(HUT)
Hanuman Universe（HUT）の本日のライブ価格は 0 USD で、現在の時価総額は $ 0.00 USD です。HUT から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な Hanuman Universe 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 3.53 USD
です- Hanuman Universe 1日内の価格変動率は --
です- 循環供給量は 0.00 USD です
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本日の Hanuman Universe から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Hanuman Universe から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Hanuman Universe から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Hanuman Universe から USD への価格変動率は $ 0 です。
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Hanuman Universe の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
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市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
$HUT, or Hanuman Universe Token, is the foundational utility token of Hanuman Universe, a Metaverse project that will utilize blockchain technology for realizing immersive experience in the awe-inspiring world of Hanuman. With an initial total supply of 40,000,000,000,000 $HUT, it offers awareness, belongingness, connectivity, guidance, and comfort to Hanuman Universe with the blockchain experience. After the inception of the projects, bringing community, product development and going with the market feedback. HUT has burned 14,000,000,000,000 tokens from total supply. So the new total supply is 26,000,000,000,000 HUT. Product 1 : Hanumanverse V1 Introducing the Hanumanverse, driven by the essence of Hanuman's timeless stories, is forging a universe where community thrives that offers : - COMPLETE THE TASK TO UNLOCK NFTS - FULL MEDITATION PLAN - OFFERING PRAY TO HANUMAN - HANUMAN MANTRA - METAVERSE VIEW OF MAJOR SITES - EXPERIENCE FEELING ON BEING ANCIENT RAMAYAN Hanumanverse is estimated to launch in 2024, starting preorder from Feb 7. The first version will come with limited editions and funds will be locked in contract for the period of time mentioned in the preorder. Learn more : www.hanumanverse.com Product 2 : HUT Reward Vault The HUT Reward Vault is a game-changer for HUT holders seeking passive income. By depositing their tokens into the Vault, users can earn a mouthwatering 18% APY. - The reward can be claimed every 30 days. - Your deposited HUT in the vault will be locked for 6 months and start unlocking from 7th month by 8.33% each month. - You can unlocked all deposited token by 18th months Learn more : app.hanumanuniverse.com Product 3 : HanumanNFT NFTS FOR GAMES AND METAVERSE - These NFT can only be acquired through game and metaverse platforms. - Users are only able to mint such NFT after accomplishment level or task. There is no other ways to mint such NFTs - Users can also buy/sell those NFTs in the NFT marketplace using $HUT tokens.
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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。
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