Hana by Virtuals ( HANA ) とは何か

Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

Hana by Virtuals(HANA)素材 公式ウェブサイト