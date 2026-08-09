今日のHaha Yes Hedgehog（RIZO）の価格はいくらですか？

リアルタイムの価格は¥で、直近24時間の価格変動率は-4.18%です。この数値は数秒ごとに再計算され、世界中の市場におけるリアルタイムの取引状況を反映しています。

RIZOのトークンはどれくらい流通していますか？

RIZOの流通供給量は420690000000.0であり、これは現在一般に流通している数量を表します。流通供給量は価格形成や時価総額に影響を与え、特に新興資産の場合には重要です。

現在、Haha Yes Hedgehogを保有しているホルダーは何人いますか？

サポートされているネットワーク上では、RIZOを保有するユニークなホルダーは推定--人です。ホルダー数が増加していることは、一般的に資産の採用拡大と長期的な関心の高まりを示しています。

今日のHaha Yes Hedgehogの時価総額はいくらですか？

時価総額は¥1442168.0165166149280000となっており、Haha Yes Hedgehogは世界ランキング#10434に位置しています。時価総額は投資家が他の資産と比較して、その資産の規模や成熟度を理解するのに役立ちます。

今日、RIZOはどの程度活発に取引されていますか？

過去24時間の取引量は¥--でした。取引量が多いほど流動性が高く、トレーダーの参加も活発になる傾向があります。

最近のHaha Yes Hedgehogの価格変動は何が原因ですか？

直近24時間の価格変動率は-4.18%ですが、これは市場センチメント、投資家の行動、Meme,Ethereum Ecosystem内のカテゴリー全体のパフォーマンス、および--エコシステムからの最新情報によって左右されています。また、注目すべきニュースや取引関心の高まりも要因となることがあります。