Grand Gangsta City ($GGC) のリアルタイム価格は $0.00195066 です。過去24時間、$GGC は最低 $ 0.00179572 から最高 $ 0.00212575 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。$GGC の史上最高値は $ 0.01587433 で、史上最安値は $ 0.00179572 です。
短期的なパフォーマンスでは、$GGC は過去1時間で +7.20%、過去24時間で -0.03% 、過去7日間で -12.48% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。
Grand Gangsta City の現在の時価総額は $ 1.79M、24時間取引高は -- です。$GGC の循環供給量は 918.25M、総供給量は 1000000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.95M です。
本日の Grand Gangsta City から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Grand Gangsta City から USD への価格変動率は $ -0.0008385481 です。
過去60日間における Grand Gangsta City から USD への価格変動率は $ -0.0012174591 です。
過去90日間における Grand Gangsta City から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-0.03%
|30日
|$ -0.0008385481
|-42.98%
|60日
|$ -0.0012174591
|-62.41%
|90日
|$ 0
|--
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
